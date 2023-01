Katzenberger: Sündiges Abschiedsgeschenk für Lucas

Dschungelcamp heuer wieder in Australien

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (IBES) startet am Freitag, dem 13. Jänner um 21.30 Uhr. Das Spektakel läuft dieses Jahr einen Tag länger. Das Finale ist am 29. Jänner, ein Sonntag. Erstmals seit dem Jahresbeginn 2020 werden die Ekelprüfungen wieder in Australien gedreht. Wegen der Corona-Krise war die Show erst durch ein ähnliches Spektakel in Deutschland ersetzt, dann in Südafrika produziert worden. Moderiert wird das Dschungelcamp von Sonja Zietlow und Jan Köppen.