Schere im Kopf | Zeilers Diagnose

Zeilers Diagnose. Die Schere in den Köpfen so mancher Damen und Herren - die kennt Gerhard Zeiler natürlich. In den 90ern regierte der Ex-Politsekretär selbst den Staatsfunk, ehe er internationale Karriere als Medienmanager machte. Und immer wieder als SPÖ-Chef und/oder -Spitzenkandidat im Gespräch war und ist. Wie fällt Zeilers Diagnose zu Vorgängen und Zustand des ORF aus? Dem (Vor-)Urteil, die Landesstudios seien „eine Art Landeshauptmann-TV“ würde er „nicht 100-prozentig wiedersprechen“. Die Redaktionen am Küniglberg seien „unabhängiger als in manchen Landesstudios“. Eine völlige Entkoppelung von der Politik sei zwar unrealistisch, aber es dürfe nur so wenig Politik wie möglich geben. Doch genau daran hat die Politik so gar kein Interesse.