K.-o.-Tropfen bei Party: Verdächtiger im Visier

Die „Winter Beats“ – ein Event, das am 17. Dezember 2022 in einem Saal in St. Leonhard über die Bühne ging – wurden als „Pitztals größte Indoor-Party“ angekündigt. Zu den Beats von sechs DJs konnten die Besucher abtanzen, ein „massives Sound- sowie Lichtsystem“ sorgte für die passende Atmosphäre. Um die 500 Gäste waren dabei. Doch die Partynacht wurde überschattet.