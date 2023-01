Apple-Zulieferer setzen zunehmend auf Indien

Schwierigkeiten in China

Die meisten Apple-Produkte werden zwar weiterhin in China produziert, doch soll laut Berichten zunehmend auf Indien und auch Vietnam ausgewichen werden. Dazu tragen geopolitische Spannungen mit China und die strengen Corona-Maßnahmen bei. Der Apple-Zulieferer Foxconn meldete für Dezember ein Umsatzminus von 12,3 Prozent. Für das Gesamtjahr konnte dennoch ein Plus verzeichnet werden.