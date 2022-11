Lieferengpässe bei Apples iPhone 14 Pro

Foxconn will Produktion in China schnellstens wieder aufnehmen

Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn kündigte indes an, die Produktion in einem der beiden Werke im chinesischen Zhengzhou so schnell wie möglich wieder in vollem Umfang hochzufahren. „Foxconn arbeitet nun mit der Regierung zusammen, um die Pandemie einzudämmen und die Produktion so schnell wie möglich wieder in vollem Umfang aufzunehmen“, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.