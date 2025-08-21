Norwegens Presse feiert nach Sturms „Demütigung“

Mit so einem deutlichen Ergebnis war nicht zu rechnen! Während die heimische Fußball-Welt nach der blamablen 0:5-Niederlage von Sturm in Bodö die Wunden leckt, herrscht Feierlaune in Norwegen.
„Bodø/Glimt demütigte Sturm Graz – nur ein totaler Zusammenbruch kann die Champions League verhindern“, schreibt die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ nach dem Hinspiel im Play-off. „Es wird ein Rückspiel in Österreich geben, aber Glimt hat sich eine unglaubliche Ausgangsposition gesichert.“
„Eine ganz besondere Fähigkeit“
„5:0! Es übertrifft alle Träume“, schreibt ein Journalist der Zeitung „Aftenposten“ und schwärmt vom norwegischen Meister: „Dieser Klub hat eine ganz besondere Fähigkeit!“ „Dagbladet“ titelt nach dem denkwürdigen Abend: „Bodø/Glimt schockte die Österreicher und ist auf dem Weg in die Champions League.“
Das Rückspiel findet am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Klagenfurt statt, die Auslosung für die Champions League folgt zwei Tage später. Diese geht – außer es passiert ein großes Fußball-Wunder – ohne einen österreichischen Vertreter über die Bühne.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.