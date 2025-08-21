Vorteilswelt
Grazer brauchen Wunder

Norwegens Presse feiert nach Sturms „Demütigung“

Fußball International
21.08.2025 10:07
Sturm Graz war in Bodö völlig chancenlos.
Sturm Graz war in Bodö völlig chancenlos.(Bild: Pail Sepp)

Mit so einem deutlichen Ergebnis war nicht zu rechnen! Während die heimische Fußball-Welt nach der blamablen 0:5-Niederlage von Sturm in Bodö die Wunden leckt, herrscht Feierlaune in Norwegen.

„Bodø/Glimt demütigte Sturm Graz – nur ein totaler Zusammenbruch kann die Champions League verhindern“, schreibt die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ nach dem Hinspiel im Play-off. „Es wird ein Rückspiel in Österreich geben, aber Glimt hat sich eine unglaubliche Ausgangsposition gesichert.“

Bodø/Glimt kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.
Bodø/Glimt kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.(Bild: Pail Sepp)
(Bild: Pail Sepp)
(Bild: Pail Sepp)
(Bild: GEPA)
(Bild: Pail Sepp)

„Eine ganz besondere Fähigkeit“
„5:0! Es übertrifft alle Träume“, schreibt ein Journalist der Zeitung „Aftenposten“ und schwärmt vom norwegischen Meister: „Dieser Klub hat eine ganz besondere Fähigkeit!“ „Dagbladet“ titelt nach dem denkwürdigen Abend: „Bodø/Glimt schockte die Österreicher und ist auf dem Weg in die Champions League.“

Das Rückspiel findet am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Klagenfurt statt, die Auslosung für die Champions League folgt zwei Tage später. Diese geht – außer es passiert ein großes Fußball-Wunder – ohne einen österreichischen Vertreter über die Bühne.

Achtjähriges Wunderkind erhält Vertrag bei Nike
Folgen Sie uns auf