Norwegens Presse feiert nach Sturms „Demütigung“

„Eine ganz besondere Fähigkeit“

„5:0! Es übertrifft alle Träume“, schreibt ein Journalist der Zeitung „Aftenposten“ und schwärmt vom norwegischen Meister: „Dieser Klub hat eine ganz besondere Fähigkeit!“ „Dagbladet“ titelt nach dem denkwürdigen Abend: „Bodø/Glimt schockte die Österreicher und ist auf dem Weg in die Champions League.“