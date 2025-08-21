Zugreisen sind bis zu 26-mal teurer als Flüge

Fliegen in Frankreich fast immer günstiger als Zugfahren

Besonders teuer reist man auf der Schiene etwa in Frankreich: Hier waren 95 Prozent aller Strecken an mindestens sechs von neun untersuchten Tagen mit dem Zug teurer als mit dem Flugzeug. Auch in Spanien, Großbritannien und Italien waren Zugreisen meistens kostspieliger als Flüge. Auf der Strecke London-Barcelona kostete das Zugticket mit 390 Euro bis zu 26-mal so viel wie der Flug am selben Tag. Im Unterschied dazu war Bahnfahren in den baltischen Staaten (Estland, Lettland und Litauen) immer günstiger als der Flug, auch in Polen und Slowenien reist man mit dem Zug meist preiswerter.