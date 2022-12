Kein iPhone zum Christkind: Apples große Probleme

Ein in den USA entwickelter und in Taiwan gefertigter Prozessor, eine Kamera aus Japan, ein Display aus Südkorea, Schutzglas aus den USA und ein Akku aus China: Das iPhone zeigt die globalisierte Wirtschaft und die Abhängigkeit von Lieferanten und Partnerunternehmen auf wie kaum ein anderes Produkt. Nicht einmal die Fabriken, in denen es zusammengebaut wird, gehören dem Hersteller. Lange war das Outsourcing der Produktion eine erfolgreiche Strategie. Doch diesmal geht Apples Rechnung nicht auf. Die Hintergründe.