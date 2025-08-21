Abgeschobener (23) wollte im Taxi über die Grenze

Der Plan, trotz Abschiebung wieder unbemerkt über die Grenze zu kommen, ist für einen Österreicher am Mittwoch kläglich gescheitert. Der 23-Jährige hatte versucht, per Taxi nach Deutschland einzureisen – blieb jedoch erfolglos. Stattdessen „fuhr er ein“ – in gleich mehrerlei Hinsicht.
Der 23-jährige Österreicher sei in Deutschland bereits Ende 2023 nach seiner Verurteilung wegen versuchten Totschlages abgeschoben worden, teilte die deutsche Bundespolizei mit.
Gegen ihn lag ein Haftbefehl sowie ein Einreiseverbot nach Deutschland vor. Über Letzteres versuchte sich der 23-Jährige jedoch hinwegzusetzen und stieg in ein Taxi. Allerdings war im Landkreis Passau an der Grenze Schluss. Der Mann wurde festgenommen und muss nun für 317 Tage in ein Gefängnis.
Anzeige auch für Taxler
Bei der Kontrolle in Neuhaus am Inn stellte sich zudem heraus, dass der 48-jährige Taxifahrer ohne Pass über die Grenze gefahren war. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.
Kommentare
