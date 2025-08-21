Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erster Vonn-Trainer

Ski-Pionier Erich Sailer (99) verstorben

Ski Alpin
21.08.2025 09:50
Lindsey Vonn trauert um einen langjährigen Wegbegleiter.
Lindsey Vonn trauert um einen langjährigen Wegbegleiter.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/lindseyvonn)

Der in die USA ausgewanderte Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Das gab seine Tochter Martina Sailer auf Facebook bekannt. 

0 Kommentare

Zusammen mit seinen Landsleuten Pepi Gramshammer und Anderl Molterer hatte Sailer in Amerika Race-Camps für Nachwuchsfahrer gegründet. In seinem Buck-Hill-Camp in Minnesota hatte Lindsey Vonn als kleines Mädchen Skifahren gelernt. Er trainierte u.a. auch Kristina Koznick, Sarah Schleper oder Resi Stiegler. „Erich war meine Familie. Mein Vater kennt ihn seit 62 Jahren und seit meiner Geburt ist er ein Teil meines Lebens. Ohne ihn wäre ich nicht die Person oder die Skifahrerin, die ich heute bin“, so Vonn.

„Legende, Coach, Mentor, Freund, Vater, Ruhe in Frieden, Dad“, schrieb Martina Sailer. „Mögen dein Geist und deine Seele in allen, die du berührt hast, weiterleben, besonders in deinen Enkelinnen Lulu und Greta. Ich hoffe, du ziehst wunderschöne Schwünge auf dem perfekten Schnee.“

Koznick: „Mein Herz ist gebrochen“
Auch Koznick trauerte. „Mein Herz ist gebrochen, aber ich war noch nie so dankbar. Du warst mein Coach. Du warst mein Mentor. Du hast dein Herz und deine Seele für mich gegeben“, meinte sie auf Instagram. Sailer war Mitglied in der Ski-Ruhmeshalle der USA.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.468 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
202.764 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.955 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1021 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
927 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Mehr Ski Alpin
Erster Vonn-Trainer
Ski-Pionier Erich Sailer (99) verstorben
Krone Plus Logo
Ski-Star Pinturault
„Österreicher können stolz auf ihr Land sein!“
Prägte Odermatt-Ära
Schweizer Lehmann wird FIS-CEO – ÖSV verwundert
Emotionales Posting
Shiffrin über ihren Bruder: „Ich bin schockiert!“
Ski-Ass vor Comeback
Nach Horror-Sturz: „Sommer hat anderen Geschmack“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf