Ski-Pionier Erich Sailer (99) verstorben

Zusammen mit seinen Landsleuten Pepi Gramshammer und Anderl Molterer hatte Sailer in Amerika Race-Camps für Nachwuchsfahrer gegründet. In seinem Buck-Hill-Camp in Minnesota hatte Lindsey Vonn als kleines Mädchen Skifahren gelernt. Er trainierte u.a. auch Kristina Koznick, Sarah Schleper oder Resi Stiegler. „Erich war meine Familie. Mein Vater kennt ihn seit 62 Jahren und seit meiner Geburt ist er ein Teil meines Lebens. Ohne ihn wäre ich nicht die Person oder die Skifahrerin, die ich heute bin“, so Vonn.