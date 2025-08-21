Grün und nachhaltig: Paris, die Stadt der Zukunft

Leichter geht es auf den Boulevards und Straßen, die wie am Seine-Ufer immer mehr zu Radwegen werden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Gesamtlänge mit über 1000 Kilometer verfünffacht, dazu stehen über 20.000 Leihräder bereit. Nebenbei sollen größere Autos aus dem Zentrum verschwinden (was Hidalgo anfangs viel Kritik der Besitzer einbrachte), wurden seit 2020 mehr als 200 Straßen mit Bäumen oder Pflanzen versehen und Sprühnebel-Anlagen installiert. Laut dem Stadtplanungsamt ist mittlerweile schon fast ein Drittel von Paris bepflanzt – das liegt aber auch an den zwei riesigen Parks bzw. Wäldern Bois de Boulogne und Bois de Vincennes. Beeindruckend, dass es über 145 Hektar grüne Dächer und Mauern gibt.