Pavel: Kiew wird Gebiete an Moskau abtreten

Territoriale Fragen Kiew und Moskau unter sich ausmachen lassen

Er wage nicht zu beurteilen, wie eine territoriale Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland aussehen sollte. Dies liege „ganz allein bei ihnen“, so Pavel. Sollten künftig Friedenstruppen in der Ukraine stationiert werden, könnte und sollte sich Tschechien daran beteiligen, weil es ein aktiver Akteur im Friedensprozess sei und das angegriffene Land seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 unterstütze.