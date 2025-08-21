Pavel: Kiew wird Gebiete an Moskau abtreten

Die Ukraine wird nach Auffassung von Tschechiens Präsident Petr Pavel höchstwahrscheinlich einen Teil ihres Territoriums „vorübergehend“ an Russland abgeben müssen.
Der zwischenzeitliche Gebietsverlust werde das „kleinere Übel“ sein als eine Fortsetzung des Kriegs mit vielen Toten und materiellen Schäden sein, schilderte Pavel der Nachrichtenagentur ČTK: „Ich sage bewusst vorübergehend‘, denn eine erzielte Vereinbarung sollte nicht de jure Gebietsgewinne für Russland bestätigen.“
Dies würde das Prinzip der territorialen Integrität, welches Teil der UNO-Charta und des Völkerrechts sei, missachten, bemerkte Pavel. „Es ist mehr oder weniger ein Eingeständnis der Realität, dass Russland einige Regionen fest kontrolliert. Wenn sie als vorübergehend besetzt anerkannt werden, sollten wir sie auch so nennen. Und nicht als russische Gebiete“, fügte Pavel hinzu.
Territoriale Fragen Kiew und Moskau unter sich ausmachen lassen
Er wage nicht zu beurteilen, wie eine territoriale Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland aussehen sollte. Dies liege „ganz allein bei ihnen“, so Pavel. Sollten künftig Friedenstruppen in der Ukraine stationiert werden, könnte und sollte sich Tschechien daran beteiligen, weil es ein aktiver Akteur im Friedensprozess sei und das angegriffene Land seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 unterstütze.
„Es gibt auch die Idee, unabhängig von der Vereinbarung eine bestimmte entmilitarisierte Zone entlang der Kontaktlinie einzurichten. Eine solche Zone würde nicht nur technischer, sondern auch physischer Überwachung unterliegen. Es würde wahrscheinlich auch eine gewisse Stationierung internationaler Streitkräfte geben“, meinte der tschechische Präsident.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.