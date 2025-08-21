90 Personen festgenommen! Fan-Eklat bei Copa-Match

Mindestens zehn Menschen verletzt

„Wir haben 90 Personen außerhalb des Stadions festgenommen, weil sie versucht haben, Unruhe zu stiften, und sie wurden bereits zur Polizeistation gebracht“, zitiert die Nachrichtenagentur „AFP“ eine Quelle aus dem Sicherheitsministerium. Zudem sollen mindestens zehn Menschen verletzt worden sein.