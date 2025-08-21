Lewinsky und Knox feierten Premiere ihrer Serie

Die Affäre zwischen Clinton und Lewinsky hatte hohe Wellen geschlagen und den damaligen Präsidenten fast das Amt gekostet: Clinton, der schon damals bereits lange mit Ehefrau Hillary – nach ihrer Zeit als First Lady u. a. US-Außenministerin und 2016 an Donald Trump gescheiterte Präsidentschaftskandidatin – verheiratet war, hatte sich 1999 wegen einer Lüge über die Beziehung zu Lewinsky einem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Der US-Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei.