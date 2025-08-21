Vorteilswelt
„The Twisted Tale“

Lewinsky und Knox feierten Premiere ihrer Serie

Society International
21.08.2025 09:52
Monica Lewinsky und Amanda Knox mit Hauptdarstellerin Grace Van Patten bei der Premiere von „The ...
Monica Lewinsky und Amanda Knox mit Hauptdarstellerin Grace Van Patten bei der Premiere von „The Twisted Tale of Amanda Knox“ in New York(Bild: AP/Evan Agostini)

Amanda Knox und Monica Lewinsky haben in New York gemeinsam ihre Mini-Dramaserie „The Twisted Tale of Amanda Knox“ präsentiert, in der es um den spektakulären Mordprozess gegen Amanda Knox und den Medienrummel darum geht. 

„Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich um die junge Person trauern konnte, die ich einmal war“, sagte die 38 Jahre alte Knox der US-Promizeitschrift „People“ bei der Premiere.

„Mir wurde nicht nur Freiheit, sondern auch Leuchten genommen“
Die Serie ist auf der Streamingplattform DisneyPlus zu sehen. Knox und Lewinsky (52) sind die Produzentinnen. Amanda Knox – auch bekannt als „Engel mit den Eisaugen“ – wird in der Serie von der Schauspielerin Grace Van Patten (28) gespielt.

In der Serie geht es um den spektakulären Mordprozess gegen Amanda Knox und den Medienrummel ...
In der Serie geht es um den spektakulären Mordprozess gegen Amanda Knox und den Medienrummel darum.(Bild: AP/Andrea Miconi)

„Jemand sagte kürzlich, dass mir damals jemand mein Leuchten gestohlen hat. Sie haben mir nicht nur meine Freiheit genommen, sondern auch mein Leuchten. Und zu sehen, wie sie es mir wiedergegeben hat – ich bin ihr einfach so dankbar, dass sie das für mich gewürdigt hat“, kommen Knox im „People“-Interview, als sie Van Pattens schauspielerische Leistung würdigt, die Tränen.

  Knox selbst hat ihre Erlebnisse bereits in dem Buch „Zeit, gehört zu werden“ verarbeitet. In der Netflix-Dokumentation „Amanda Knox“ war sie ebenfalls ausführlich zu Wort gekommen

Knox saß vier Jahre im Gefängnis
Der Mord an der 21 Jahre alten Meredith Kercher in der italienischen Stadt Perugia hatte 2007 weltweit Schlagzeilen gemacht. Schnell gerieten Knox und deren damaliger Freund unter Verdacht. Knox wurde zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und verbrachte vier Jahre in Italien im Gefängnis. 2015 wurden beide aber letztlich vom Vorwurf des Mordes komplett freigesprochen.

Grace Van Patten spielt in der Serie Amanda Knox.
Grace Van Patten spielt in der Serie Amanda Knox.(Bild: AFP/THEO WARGO)

  Wer die junge Britin damals ermordete, ist bis heute nicht geklärt. Wegen Beihilfe zum Mord wurde ein junger Mann verurteilt, dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

„Sah ich in ihr denselben Schmerz“
Monica Lewinsky hatte bereits an der Serie „Impeachment: American Crime Story“ mitgewirkt, in der die aufsehenerregende Affäre des früheren US-Präsidenten Bill Clinton mit der damaligen Praktikantin Lewinsky in den 90er-Jahren verarbeitet wurde.

  Die Affäre zwischen Clinton und Lewinsky hatte hohe Wellen geschlagen und den damaligen Präsidenten fast das Amt gekostet: Clinton, der schon damals bereits lange mit Ehefrau Hillary – nach ihrer Zeit als First Lady u. a. US-Außenministerin und 2016 an Donald Trump gescheiterte Präsidentschaftskandidatin – verheiratet war, hatte sich 1999 wegen einer Lüge über die Beziehung zu Lewinsky einem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Der US-Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei.

Dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ sagte Lewinsky über die Serie mit Amanda Knox: „Als wir uns trafen, sah ich in ihr denselben Schmerz, den ich in mir sah. Sie wollte verzweifelt aus der Schublade ausbrechen, in die sie gesteckt worden war.“

