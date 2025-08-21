Wiener (75) stürzte in Kletterhalle ab – tot

Norwegens Presse feiert nach Sturms „Demütigung“
Tödlicher Unfall am Mittwoch in einer niederösterreichischen Kletterhalle: Ein 75 Jahre alter Wiener verlor aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich den Halt und stürzte zu Boden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Zum Unfall kam es in den Abendstunden in der Kletterhalle in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag stürzte der Pensionist offenbar aus vorerst unbekannten Gründen zu Boden.
Für den 75-Jährigen aus dem Bezirk Liesing gab es keine Rettung mehr. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.
