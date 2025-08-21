Vorteilswelt
Kater „Rhino“ wartet auf sein großes Glück!

Tierecke
21.08.2025 09:34
Er war ein Streuner, auf sich gestellt und verstoßen.
Er war ein Streuner, auf sich gestellt und verstoßen.

Das Streunerleben ist hart. Mindestens zehn Jahre lang kämpfte Kater „Rhino“ ums Überleben, auf der Suche nach Futter, Schutz und etwas Zuneigung. Nun ist er im Tiermedizinischen Zentrum Teesdorf in Niederösterreich gelandet. Täglich schmiegt er sich dort an die Betreuer, sehnt sich nach Nähe und streichelnden Händen. „Rhino“ hat schon so viel mitgemacht – wer schenkt ihm endlich Wärme, Geborgenheit und ein Herz, das ihn liebt?

„Rhino“ ist ein schwarzer Kater, etwa zehn Jahre alt, freundlich und verschmust. Doch sein Leben war bisher alles andere als leicht. Als Streuner kam er in schlechtem Zustand ins Tiermedizinische Zentrum Teesdorf (NÖ), mit Schnupfen, tränenden Augen und deutlichen Spuren eines harten Lebens.

Trotz allem hat er dieses sanfte, dankbare Wesen, das man sofort spürt, wenn er den Kopf in eine ausgestreckte Hand drückt. Er ist verschmust, sucht Nähe und versteht es, das Herz zu berühren.

Liebevoll und voller Dankbarkeit schmiegt sich „Rhino“ an Tierärztin Dr. Rejana Schnabl.
Liebevoll und voller Dankbarkeit schmiegt sich „Rhino" an Tierärztin Dr. Rejana Schnabl.

Ein Einzelgänger sucht Anschluss
Sein Alltag ist von Krankheiten überschattet, die behandelbar sind, ihn aber für andere Katzen ansteckend machen. Deshalb kann „Rhino“ nicht zu anderen Katzen und auch nicht hinaus – ein Tierheim oder Gnadenhof kommt für ihn nicht infrage. Zurück bleibt nur die Quarantänestation des Tiermedizinischen Zentrums, wo er bestens versorgt wird, doch das, was er am dringendsten braucht, fehlt: ein Zuhause, ein Mensch, ein Einzelplatz, an dem er endlich ankommen darf.

„Rhino“ niest manchmal, er braucht Medikamente und Spezialfutter. Monatlich kostet das etwa 30 bis 40 Euro, und es erfordert ein wachsames Auge. Doch mit dieser kleinen Routine sind seine Erkrankungen gut im Griff. Für Menschen und Hunde ist er nicht ansteckend. Wer ihn aufnimmt, gewinnt keinen perfekten, aber einen besonderen tierischen Gefährten – einen, der zeigt, dass Liebe nicht fehlerfrei sein muss, um echt zu sein.

Sie können sein Leben verändern
Das Tiermedizinische Zentrum Teesdorf verlangt keine Schutzgebühr, es wünscht sich jedoch von Herzen einen erfahrenen und einfühlsamen Katzenmenschen für den tapferen Kater. Wer ihm ein liebevolles, ruhiges Zuhause schenken kann, meldet sich bitte telefonisch unter 02253/232 00.

