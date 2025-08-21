Kater „Rhino“ wartet auf sein großes Glück!

Ein Einzelgänger sucht Anschluss

Sein Alltag ist von Krankheiten überschattet, die behandelbar sind, ihn aber für andere Katzen ansteckend machen. Deshalb kann „Rhino“ nicht zu anderen Katzen und auch nicht hinaus – ein Tierheim oder Gnadenhof kommt für ihn nicht infrage. Zurück bleibt nur die Quarantänestation des Tiermedizinischen Zentrums, wo er bestens versorgt wird, doch das, was er am dringendsten braucht, fehlt: ein Zuhause, ein Mensch, ein Einzelplatz, an dem er endlich ankommen darf.