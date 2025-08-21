Klagenfurter hat keine Angst vor Italiens Meister

Wenn an diesem Wochenende die Serie A wieder loslegt, freut sich ein Klagenfurter auf den Start: Tarik Muharemovic! Der 22-Jährige steht vor seinem Debüt in der höchsten italienischen Spielklasse und empfängt mit Sassuolo ausgerechnet Meister Neapel. Vier Millionen Euro hat sein Klub für Tarik an Juventus Turin gezahlt.
Selbstvertrauen kann man nicht kaufen! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic schaffte ja mit Sassuolo als Zweitliga-Meister den Aufstieg in die Serie A – jetzt prallt der Klub aus der Emilia-Romagna am Samstag (18.30) zum Meisterschaftsstart daheim gleich auf Meister Neapel.
Gegen de Bruyne
Und im Team von Trainer-Ass Antonio Conte wimmelt es ja nur so von Stars. Angeführt von Kevin de Bruyne, Frank Anguissa, Scott McTominay, David Neres oder Stanislav Lobotka. Der gefürchtete Sturmtank Romelu Lukaku bleibt Innenverteidiger Tarik erspart. Er wäre der direkte Gegenspieler des Superstars aus Belgien gewesen. Auf die Frage, ob Muharemovic erleichtert ist, dass Lukaku seit kurzem am Oberschenkel verletzt ist und länger ausfällt, meint der Abwehr-Hüne frech: „Nicht ich habe Glück, Lukaku hat es. Wir hätten ihm das Leben extrem schwer gemacht. Unser Team ist super drauf, wir sind voll motiviert.“
Wir sind zwar ein Aufsteiger, aber ich habe nicht nur vor, den Klassenerhalt zu schaffen – ich will ins Mittelfeld der Tabelle. Wir wollen beim Start gegen Neapel auch gleich etwas mitnehmen.
Sassuolo-Verteidiger Tarik MUHAREMOVIC
Ausverkauftes Stadion
Das Stadion ist seit Tagen mit 25.000 Zusehern ausverkauft, die Euphorie riesig. „Wir können es nicht erwarten, loszulegen“, sagt der 1,92 m-Riegel. „Wir haben in der Vorbereitung total hart gearbeitet. Wir sind ein talentiertes Team, das allen Probleme bereiten kann. Wir wollen nicht nur gegen Neapel spielen, wir wollen sie auch ärgern und etwas mitnehmen.“ Der 22-Jährige legt die Latte sehr hoch: „Obwohl wir ein Aufsteiger sind, habe ich nicht nur vor, den Klassenerhalt zu schaffen, ich will im Mittelfeld mitspielen.“
Vertrag bis 2029
Tarik ist vor einem Jahr von Turin in die Provinz gewechselt, hat den Gang nie bereut: „Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin in Sassuolo zum Stammspieler geworden.“ Erst kürzlich wurde Tarik für 4 Millionen Euro von Juventus fix verpflichtet, signierte gleich einen Vertrag bis 2029.
Lovric weiter bei Udinese
Mit Sandi Lovric (27) gibt es auch einen Lienzer, der in Italiens Top-Liga aufzeigt. Der Mittelfeldspieler legt mit Udine am Montag gegen Verona los.
