Klagenfurter hat keine Angst vor Italiens Meister

Ausverkauftes Stadion

Das Stadion ist seit Tagen mit 25.000 Zusehern ausverkauft, die Euphorie riesig. „Wir können es nicht erwarten, loszulegen“, sagt der 1,92 m-Riegel. „Wir haben in der Vorbereitung total hart gearbeitet. Wir sind ein talentiertes Team, das allen Probleme bereiten kann. Wir wollen nicht nur gegen Neapel spielen, wir wollen sie auch ärgern und etwas mitnehmen.“ Der 22-Jährige legt die Latte sehr hoch: „Obwohl wir ein Aufsteiger sind, habe ich nicht nur vor, den Klassenerhalt zu schaffen, ich will im Mittelfeld mitspielen.“