Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorm Serie-A-Debüt

Klagenfurter hat keine Angst vor Italiens Meister

Kärnten
21.08.2025 08:57
Der Klagenfurter Tarik Muharemovic empfängt am Samstag mit Aufsteiger Sassuolo zum Serie A-Start ...
Der Klagenfurter Tarik Muharemovic empfängt am Samstag mit Aufsteiger Sassuolo zum Serie A-Start Meister Neapel.(Bild: Sassuolo)

Wenn an diesem Wochenende die Serie A wieder loslegt, freut sich ein Klagenfurter auf den Start: Tarik Muharemovic! Der 22-Jährige steht vor seinem Debüt in der höchsten italienischen Spielklasse und empfängt mit Sassuolo ausgerechnet Meister Neapel. Vier Millionen Euro hat sein Klub für Tarik an Juventus Turin gezahlt.

0 Kommentare

Selbstvertrauen kann man nicht kaufen! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic schaffte ja mit Sassuolo als Zweitliga-Meister den Aufstieg in die Serie A – jetzt prallt der Klub aus der Emilia-Romagna am Samstag (18.30) zum Meisterschaftsstart daheim gleich auf Meister Neapel.

Tarik Muharemovic (re.) feierte vorige Saison mit Sassuolo den Aufstieg in die Serie A.
Tarik Muharemovic (re.) feierte vorige Saison mit Sassuolo den Aufstieg in die Serie A.(Bild: US Sassuolo)

Gegen de Bruyne
Und im Team von Trainer-Ass Antonio Conte wimmelt es ja nur so von Stars. Angeführt von Kevin de Bruyne, Frank Anguissa, Scott McTominay, David Neres oder Stanislav Lobotka. Der gefürchtete Sturmtank Romelu Lukaku bleibt Innenverteidiger Tarik erspart. Er wäre der direkte Gegenspieler des Superstars aus Belgien gewesen. Auf die Frage, ob Muharemovic erleichtert ist, dass Lukaku seit kurzem am Oberschenkel verletzt ist und länger ausfällt, meint der Abwehr-Hüne frech: „Nicht ich habe Glück, Lukaku hat es. Wir hätten ihm das Leben extrem schwer gemacht. Unser Team ist super drauf, wir sind voll motiviert.“

Zitat Icon

Wir sind zwar ein Aufsteiger, aber ich habe nicht nur vor, den Klassenerhalt zu schaffen – ich will ins Mittelfeld der Tabelle. Wir wollen beim Start gegen Neapel auch gleich etwas mitnehmen.

Sassuolo-Verteidiger Tarik MUHAREMOVIC

Ausverkauftes Stadion
Das Stadion ist seit Tagen mit 25.000 Zusehern ausverkauft, die Euphorie riesig. „Wir können es nicht erwarten, loszulegen“, sagt der 1,92 m-Riegel. „Wir haben in der Vorbereitung total hart gearbeitet. Wir sind ein talentiertes Team, das allen Probleme bereiten kann. Wir wollen nicht nur gegen Neapel spielen, wir wollen sie auch ärgern und etwas mitnehmen.“ Der 22-Jährige legt die Latte sehr hoch: „Obwohl wir ein Aufsteiger sind, habe ich nicht nur vor, den Klassenerhalt zu schaffen, ich will im Mittelfeld mitspielen.“

Vertrag bis 2029
Tarik ist vor einem Jahr von Turin in die Provinz gewechselt, hat den Gang nie bereut: „Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin in Sassuolo zum Stammspieler geworden.“ Erst kürzlich wurde Tarik für 4 Millionen Euro von Juventus fix verpflichtet, signierte gleich einen Vertrag bis 2029.

Lovric weiter bei Udinese
Mit Sandi Lovric (27) gibt es auch einen Lienzer, der in Italiens Top-Liga aufzeigt. Der Mittelfeldspieler legt mit Udine am Montag gegen Verona los. 

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.468 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
202.764 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.955 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1021 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
927 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Mehr Kärnten
Vorm Serie-A-Debüt
Klagenfurter hat keine Angst vor Italiens Meister
Für Wohnungskauf
Immo-Branche fordert Lockerung von Förderregeln
Führerscheinabnahme
Alkolenker auf rasanter Flucht vor der Polizei
Bei Wohnhäusern
Bären plündern im Gail- und Rosental Bienenstöcke
Krone Plus Logo
So urteilte der OGH
Ex-Elitepolizist überwältigt Gast: Notwehrexzess?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf