Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Frieden in Sicht!

Darum will sich William nicht mit Harry versöhnen

Royals
21.08.2025 08:44
Auf eine Versöhnung zwischen Prinz William und seinem Bruder Prinz Harry müssen die Royal Fans ...
Auf eine Versöhnung zwischen Prinz William und seinem Bruder Prinz Harry müssen die Royal Fans wohl noch weiterhin warten. Schuld daran soll Herzogin Meghan sein.(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Zwischen den Prinzen William und Prinz Harry herrscht weiterhin Eiszeit. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, wie eine Royal-Expertin jetzt unterstrich. Denn der Thronfolger hat einen guten Grund, sich nicht mit seinem Bruder zu versöhnen – und der heißt Meghan!

0 Kommentare

Wie Hilary Fordwich in einem Interview mit „Fox News Digital“ erklärte, sei Prinz William nach Prinz Harrys Versuchen, auf seinen Vater König Charles zuzugehen, immer noch „zögerlich“, was die Versöhnung mit seinem Bruder angeht.

„Die Vorbehalte sind begründet“
Aus einem guten Grund, wie die Royal-Expertin weiß. Denn die Mitglieder der Royal Family würden einen „anhaltenden Mangel an Vertrauen“ gegenüber Harrys Ehefrau Meghan empfinden. „Ihre Vorbehalte sind begründet“, fügte diese hinzu. „Jede private Familiendiskussion könnte an die Öffentlichkeit gelangen oder für PR-Projekte genutzt werden.“

Prinz William soll Herzogin Meghan nicht vertrauen, weshalb sich der Thronfolger auch nicht mit ...
Prinz William soll Herzogin Meghan nicht vertrauen, weshalb sich der Thronfolger auch nicht mit seinem Bruder Harry versöhnen will.(Bild: AFP/SEM VAN DER WAL)

Meghan, die schon am 26. August mit ihrer zweiten Staffel von „With Love, Meghan“ auf Netflix zurückkehren wird, habe „kein Pflichtgefühl gegenüber der britischen Öffentlichkeit oder der Institution“, so Fordwich weiter.

Harry hält zu seiner Ehefrau
Dass es in naher Zukunft zu einer Versöhnung der Brüder kommen könnte, das glaubt die Royal-Expertin nicht. Denn „Harry denkt, William hat Meghan beleidigt“, und „diese Art von Feindseligkeit ist wirklich hart“. 

Auch Ingrid Seward, Chefredakteurin des „Majesty“-Magazins, ist sich sicher, dass Meghan der Grund für die Feindseligkeit der Brüder ist. Und nicht nur das. Laut der Royal-Expertin sei die Herzogin von Sussex auch schuld an den „schwierigen Emotionen“ von König Charles gegenüber seinem Sohn.

Meghan „unglaublich unbeliebt“
„Sie ist bei vielen Anhängern der Monarchie in diesem Land unglaublich unbeliebt“, so Seward. „Sie denken, sie schädigt das Ansehen der Royal Family sehr.“

Herzogin Meghan ist in Großbritannien unbeliebt. Nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht nur die ...
Herzogin Meghan ist in Großbritannien unbeliebt. Nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht nur die Royal Family, sondern auch ihre eigene Familie schlecht dastehen hat lassen.(Bild: AP/Jack Plunkett)

Meghan habe es geschafft, über die Jahre „die Familie ihres Ehemannes und ihre eigene Familie herabzuwürdigen“, was wirklich ein schlechter Charakterzug sei, so die Royal-Expertin. 

Harry mit Friedensangebot für Charles
Zuletzt hatte Prinz Harry sich um eine Versöhnung mit König Charles bemüht und dem 76-jährigen Monarchen sogar ein Friedensangebot unterbreitet.

Lesen Sie auch:
Queen Elzabeth II. soll sich vor der Hochzeit von Harry und Meghan sehr über das Verhalten der ...
„Mein Haus, ich zahle“
So verärgert war die Queen über Harry und Meghan!
05.08.2025
Großer Schritt!
Dieses Friedensangebot macht Harry den Royals
27.07.2025

Wie es hieß, habe der 40-Jährige angeboten, der Royal Family seinen Terminplan offenzulegen, um etwaige Überschneidungen seiner öffentlichen Auftritte mit wichtigen Terminen der britischen Royals zu vermeiden, wie die „Daily Mail“ im Juli berichtete. Das sei als großes Entgegenkommen zu werten, da dadurch mögliche Konflikte vermieden werden könnten, hieß es damals. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.468 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
202.764 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.955 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1021 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
927 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Mehr Royals
Kein Frieden in Sicht!
Darum will sich William nicht mit Harry versöhnen
10 Jahre Haft drohen
Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage
„Herausfordernd“
Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius
Sohn von Mette-Marit
Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
Imposante „Waldhütte“
Hier bauen William & Kate ihr „Für-immer-Zuhause“!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf