Darum will sich William nicht mit Harry versöhnen

Meghan habe es geschafft, über die Jahre „die Familie ihres Ehemannes und ihre eigene Familie herabzuwürdigen“, was wirklich ein schlechter Charakterzug sei, so die Royal-Expertin.

Harry mit Friedensangebot für Charles

Zuletzt hatte Prinz Harry sich um eine Versöhnung mit König Charles bemüht und dem 76-jährigen Monarchen sogar ein Friedensangebot unterbreitet.