Urlauber aus arabischen Staaten entdecken Tirol

Auffallend große Nächtigungszuwächse wurden bei Dänen (+13,4%) und Gästen aus arabischen Ländern (bis zu +29%) registriert. Letztere sind im Vergleich zu den Deutschen (1,6 Mio. Urlauber) aber immer noch eine vergleichsweise kleine Gästegruppe (35.000). Doch der Trend geht eindeutig nach oben.