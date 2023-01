Internet-Star geht mit Kindern auf die Skipiste

Schon zeitig in der Früh schnallen in Obertauern acht Kinder ihre Ski mit Sabathy an. Alle kennen sie den jungen Mann von der Plattform TikTok. Dort folgen ihm unter dem Alias „sendtwitchhd“ derzeit 338.000 Menschen. „Ich poste jeden Tag zumindest zwei Videos und streame live. Im Sommer geht’s ums Fischen und Skifahren, im Winter nur ums Skifahren“, erzählt der 28-Jährige der „Krone“ im Sessellift. Sabathy ist Landesskilehrer und Jugendskirennlauf-Instruktor. Er weiß also wovon er spricht, wenn es um die richtige Skitechnik geht.