Internet-Star surft nach Lehre auf Erfolgswelle

Erst Lehre, dann Internet-Karriere

Der 28-Jährige Steirer wohnt mittlerweile in Uttendorf im Pinzgau. Der Südsteiermark hat er den Rücken gekehrt, um seiner Liebe näher sein zu können: dem Skifahren. Sabathy ist passionierter Skifan. Er ist auch staatlich geprüfter Skilehrer. In den letzten Wochen hat er bereit elf Ski-Tage auf heimischen Gletscherpisten gesammelt. Auf der Berufsinfomesse ist er in anderer Mission: Er will Kindern und Jugendlichen zeigen, welche unterschiedlichen Berufe es gibt.