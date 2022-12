Hoteliers feiern endlich wieder mit ihren Gästen

Die „Krone“ zu Besuch im Hotel Cinderella in Obertauern. Die Christbäume in der Lobby sind festlich aufgeputzt, die Geschenke für die gut 240 Gäste sind bereits weg – sie wurden schon am Vorabend verteilt. Hausherr Hans Gruber genießt es sichtlich. In den vergangenen beiden Jahren konnte er Corona-bedingt nur eingeschränkt das Fest mit den Gästen feiern – etwa 2021 galt am 24. Dezember noch die 2G-Pflicht.