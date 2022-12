12-Jähriger wurde von Schlepplift mitgeschleift

Sturz bei Skitour

Ein 35-jähriger Mann und seine 25-jährige Begleiterin machten am Freitag eine Tour auf den Striedenkopf vom Alpenheim in der Teuchl. „Bei der Talfahrt gegen 14:30 stürzte der Mann aus unbekannten Gründen“, so die Polizei. „Dabei verletzte er sich am Bein und musste ebenfalls vom Rettungshubschrauber ‚Christopherus 7‘ ins BKH Lienz geflogen werden.“