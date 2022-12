Wohnung in Vollbrand: Feuerwehren vor Ort

„Eine Wohnung steht in Brand, Feuerwehren sind vor Ort“, gibt Wolfgang Germ, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bekannt. Gegen 13.15 Uhr langte die Alarmierung bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt ein: „Beim Eintreffen am Einsatzort war vor allem die Fassade der Wohnung durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden“, so Germ. Die Räumlichkeiten seien ebenfalls stark verraucht. Mehrere Atemschutztrupps bekämpfen die Flammen immer noch.