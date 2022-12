Weihnachts-Friedenspfeife | Flügellahmer Präsident

Was wünscht man sich zu Weihnachten? Frieden! Ob der erste Auslandsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Zelenskij seit Kriegsausbruch, seine gestrige überraschende Reise zu Joe Biden in die USA eine Friedensmission war? Wohl höchstens bei allerweitestmöglicher Auslegung des Begriffes. Tun wir uns mit der Sicht auf Frieden in unserem kleinen Land wenigstens leichter? Auch nicht unbedingt. Die Abfolge der Aufregungen und Aufgeregtheiten wird auch hierzulande immer dichter. Die Politik, von der sich viele nicht zu Unrecht in Krisenzeiten wie diesen einen Schulterschluss erhoffen würden, gibt sich auch rund um Weihnachten wenig friedfertig. Gekämpft wird da nicht nur zwischen den Parteien, sondern, und da müssen wir gar nicht nur an die SPÖ denken, auch innerhalb der Parteien. Und in der Regierung blockieren einander ÖVP und Grüne immer fundamentaler. Umso schöner, wenn dann trotz aller Gegensätze so wie gestern öffentlich die Friedenspfeife geraucht wird. ÖVP-Kanzler Nehammer und Grün-Vizekanzler Kogler stellten sich am Mittwoch erstmals seit längerem gemeinsam der Presse - um ihre gemeinsamen Erfolge im zu Ende gehenden Jahr zu feiern. Und die Harmonie zu betonen: Man arbeite vertrauensvoll miteinander, es sei „noch immer“ gelungen, Lösungen zu finden. Naja, da fällt einem gleich eine lange Liste an nicht gelösten Fragen ein. Und an oft heftig vorgetragene gegenseitige Vorwürfe von Grünen und Türkisen. Versuchen wir dennoch, dem ausgerufenen türkis-grünen Frieden ein wenig zu trauen. Für ein paar weihnachtliche Tage zumindest…