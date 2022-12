Pläne für Schule für Elementarpädagogik konkret

Kosten von 45,5 Millionen Euro

Neuer Schulerhalter wird die Erzdiözese. Der Franziskanerinnen Orden aus Vöcklabruck, der noch bis 2025 BAfEP und auch Volksschule am bisherigen Standort betreibt, zieht sich bekanntlich zurück. Ein Teil des Areals in der Schwarzstraße ist bereits an das Stift Admont verkauft - die „Krone“ berichtete.