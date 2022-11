Eltern wollen bis zuletzt für Volksschule kämpfen

Eltern, Lehrer und 297 Kinder setzten mit ihrem Laternenumzug durch die Salzburger Altstadt am Freitagabend ein kräftiges Zeichen. Das Aus der privaten Volksschule in der Schwarzstraße samt Nachmittagsbetreuung und dazugehörigem Kindergarten im Jahr 2025 wollen die Eltern nicht auf sich beruhen lassen. „Meine jüngste Tochter ist jetzt in der vierten Klasse, auch nach ihrem Abschluss möchte ich für den Erhalt der Schule etwas tun“, erklärt etwa Ingo Ladinig. Der Obmann des Elternvereins macht sich mit anderen Eltern und Lehrern für die Weiterführung der Ordensschule an der Salzach stark.