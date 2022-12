Zittern um Volksschule Schwarzstraße geht weiter

Konkrete Lösungen gibt es noch keine - dafür müssen erst Gespräche mit dem Franziskanerinnen-Orden geführt werden. Dieser betreibt die Volksschule noch bis 2025. Auch mit dem zukünftigen Besitzer - dem Stift Admont - will sich die Landesrätin noch in diesem Jahr an einen Tisch setzen. „Es ist wichtig, dass alle Schüler, die angefangen haben, die Volksschule fertigmachen können“, sagt sie.