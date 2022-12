Panzeri arbeitet mit Ermittlern zusammen

Suspendierung in der Heimat

Die Demokratische Partei (PD), die stärkste Oppositionskraft in Italien, hat Cozzolino vor wenigen Tagen suspendiert. Bis zum Abschluss der laufenden Ermittlungen im Korruptionsskandal „Katar-Gate“ soll der EU-Abgeordnete von allen Parteiorganen, denen er in seiner Gruppierung angehörte, ausgeschlossen werden. Cozzolino gilt als Schlüsselelement im Skandal, der derzeit Brüssel erschüttert.