Betrug mit EU-Geldern: Neue Vorwürfe gegen Kaili

Der Zeitung zufolge hat Giorgi auch angedeutet, dass er Andrea Cozzolino und Marc Tarabella, beide Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion S&D im EU-Parlament, verdächtigt, über den ehemaligen italienischen EU-Abgeordneten Antonio Panzeri Geld angenommen zu haben. Marokko soll über seinen externen Informationsdienst DGED in mutmaßliche Bestechungen verwickelt sein. Aus den von der beiden Zeitung eingesehenen Dokumenten geht hervor, dass Panzeri, Cozzolino und Giorgi in Kontakt mit dem DGED und dem marokkanischen Botschafter in Polen standen.