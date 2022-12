Korruptionsskandal: Kaili legte Teilgeständnis ab

Vater sollte Geld in ihrem Haus verstecken

„Es ist wahr. Ich wusste von Herrn Panzeris Aktivitäten“, zitiert sie die Tageszeitung „La Repubblica“. „Le Soir“ berichtet, die seit 9. Dezember in einem Luxusgefängnis inhaftierte Kaili habe in der Anhörung zugegeben, dass sie ihren Vater vor ihrer Verhaftung angewiesen hatte, einen großen Teil des in ihrem Haus befindlichen Bargelds zu verstecken. Sie habe von dem Geld also gewusst.