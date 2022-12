Musk schickt 10.000 Starlink-Antennen in Ukraine

„Wir sind bereit, einen Monat lang ohne Strom zu leben, wenn zumindest das Mobilfunknetz und Textnachrichten verfügbar sind. [...] Was das Internet betrifft, so haben wir viele Starlinks, aber das Wichtigste ist, dass wir die Genehmigung für eine weitere Lieferung erhalten haben, die zur Stabilisierung der Verbindung in kritischen Situationen eingesetzt werden soll“, sagte Fedorow.