Nächtlicher Raub: Mann in Lamborghini attackiert

In der Nacht auf Sonntag ist es in Wien-Leopoldstadt zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden von der Polizei gefasst, nachdem sie einen Mann in einem Lamborghini attackiert und ihn mit dem Umbringen bedroht hatten.
Gegen 3.15 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen in der Waldsteingartenstraße auf einen 20-Jährigen losgegangen sein, der gerade in einem Lamborghini saß. Laut Polizei attackierten sie den Mann mit Schlägen, forderten Geld und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Als das Opfer mehrmals angab, kein Bargeld bei sich zu haben, flüchteten die Angreifer.
Opfer sperrte sich im Auto ein
Der 20-Jährige sperrte sich daraufhin in seinem Fahrzeug ein und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später wurden beide Verdächtige ausgeforscht und festgenommen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt.
Nicht geständig
Nach der Festnahme musste dann sogar zweimal die WEGA zur Unterstützung hinzugezogen werden. Beide sind nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt eingeliefert.
