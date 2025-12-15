Nächtlicher Raub: Mann in Lamborghini attackiert

Gegen 3.15 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen in der Waldsteingartenstraße auf einen 20-Jährigen losgegangen sein, der gerade in einem Lamborghini saß. Laut Polizei attackierten sie den Mann mit Schlägen, forderten Geld und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Als das Opfer mehrmals angab, kein Bargeld bei sich zu haben, flüchteten die Angreifer.