Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beide Männer gefasst

Nächtlicher Raub: Mann in Lamborghini attackiert

Wien
15.12.2025 13:25
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

In der Nacht auf Sonntag ist es in Wien-Leopoldstadt zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden von der Polizei gefasst, nachdem sie einen Mann in einem Lamborghini attackiert und ihn mit dem Umbringen bedroht hatten.

0 Kommentare

Gegen 3.15 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen in der Waldsteingartenstraße auf einen 20-Jährigen losgegangen sein, der gerade in einem Lamborghini saß. Laut Polizei attackierten sie den Mann mit Schlägen, forderten Geld und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Als das Opfer mehrmals angab, kein Bargeld bei sich zu haben, flüchteten die Angreifer.

Opfer sperrte sich im Auto ein
Der 20-Jährige sperrte sich daraufhin in seinem Fahrzeug ein und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später wurden beide Verdächtige ausgeforscht und festgenommen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt.

Lesen Sie auch:
Nach der brutalen Attacke sucht die Polizei diesen Mann. 
Suche nach Täter
Wien: Mann schleuderte Frau Bierglas ins Gesicht
15.12.2025

Nicht geständig
Nach der Festnahme musste dann sogar zweimal die WEGA zur Unterstützung hinzugezogen werden. Beide sind nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt eingeliefert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lamborghini
Raub
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 0°
Symbol Nieseln
Wien 11. Simmering
-1° / 1°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
191.586 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.874 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.603 mal gelesen
Mehr Wien
Gleich nach Haft
Stöckelschuh-Stalker schlug schon wieder zu
Tansktelle überfallen
Mann und Jugendlicher fordern Geld mit Waffe!
Beide Männer gefasst
Nächtlicher Raub: Mann in Lamborghini attackiert
Suche nach Täter
Wien: Mann schleuderte Frau Bierglas ins Gesicht
Fluchtweg versperrt
Feuer-Drama in Wien: Bursche erlitt Brandwunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf