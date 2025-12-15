Eine Niederlage, die so gar nicht ins Bild passt

Die Mannschaft nahm den Kampf nicht an

Nach einer dünnen ersten Halbzeit gab es in der Pause keine Veränderungen, nach NULL Torschüssen hätte man versuchen müssen, den einen oder anderen Spieler zu tauschen oder in eine bessere Spielposition zu bringen. Neue Offensivkräfte kamen erst 15 Minuten vor Spielende, als es schon 2:0 für den Aufsteiger stand, die Partie längst gelaufen war. Erst in den allerletzten Minuten wurde eine halbe Torchance herausgespielt. Die Mannschaft hat den Kampf nicht angenommen.