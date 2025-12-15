Dieses Geschenk ist vom Umtausch ausgeschlossen

Wenn der Adventzauber verblasst

Die traurige Realität zeigt sich oft erst nach den Feiertagen. Hunderte Tiere landen Jahr für Jahr in Tierheimen oder werden sogar ausgesetzt. Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTier in Wien, kennt die Muster: „Jedes Jahr landen nach den Feiertagen Tiere bei uns, deren Haltung ganz offensichtlich überfordernd war: Sie wurden plötzlich zu groß, zu aktiv, zu teuer oder schlicht nicht in den Alltag eingeplant.“