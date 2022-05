Chinas Armee forscht am Starlink-Satelliten-Killer

Das Satellitennetzwerk Starlink des US-Unternehmers Elon Musk bringt nicht nur schnelles Internet in die entlegensten Winkel der Erde, sondern wird auch militärisch genutzt. In der umkämpften Ukraine ist Starlink eine wichtige Stütze der Kommunikation, zuletzt zeigte auch das Pentagon wachsendes Interesse. In China beobachtet man diese Entwicklungen mit Sorge - und arbeitet an Plänen, Starlink abzuhören und gegebenenfalls abzuschießen, sollte der Satellitenschwarm als Bedrohung für Pekings nationale Interessen wahrgenommen werden.