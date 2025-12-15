Vorteilswelt
Name jetzt offiziell

Weitere Details über Formel 1-Neuling verraten

Formel 1
15.12.2025 13:53
Audi hat seinen offiziellen Teamname verraten.
Audi hat seinen offiziellen Teamname verraten.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

Der in der kommenden Saison in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät immer mehr Details vor seiner Premiere. So etwa auch den offiziellen Teamnamen. 

Der Rennstall heißt offiziell Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London. In welchen Farben die neuen, am Standort des Vorgängerteams Sauber gefertigten Autos daherkommen, ist noch nicht offiziell. Die Vorstellung ist am 20. Jänner in Berlin geplant.

Audi ist einer von drei Herstellern, die kommende Saison neu in der Königsklasse des Motorsports dabei sind. Die Stammfahrer werden der Deutsche Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto aus Brasilien sein.

Folgen Sie uns auf