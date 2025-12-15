Weitere Details über Formel 1-Neuling verraten

Darts-Welt verliert zwei Legenden nach der WM
„Perfekter Ort“
Der in der kommenden Saison in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät immer mehr Details vor seiner Premiere. So etwa auch den offiziellen Teamnamen.
Der Rennstall heißt offiziell Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London. In welchen Farben die neuen, am Standort des Vorgängerteams Sauber gefertigten Autos daherkommen, ist noch nicht offiziell. Die Vorstellung ist am 20. Jänner in Berlin geplant.
Audi ist einer von drei Herstellern, die kommende Saison neu in der Königsklasse des Motorsports dabei sind. Die Stammfahrer werden der Deutsche Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto aus Brasilien sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.