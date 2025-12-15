Vorteilswelt
Très chic, Emily!

Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!

Society International
15.12.2025 15:09
Lily Collins hat mit ihrem Look am Bahnhof in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Serien-Emily ...
Lily Collins hat mit ihrem Look am Bahnhof in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Serien-Emily entstieg dem Nachtzug in Spitzenwäsche.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Dieser Auftritt ließ selbst Paris kurz den Atem anhalten! Lily Collins (35) sorgte bei ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt für einen echten Wow-Moment – und das fast ohne Kleidung. Unter einem riesigen braunen Mantel trug der „Emily in Paris“-Star nichts außer knapper Spitzenunterwäsche.

0 Kommentare

Die Schauspielerin wurde am 14. Dezember beim Aussteigen aus dem legendären Orient-Express am Gare d’Austerlitz gesichtet. Der Mantel: offen getragen. Darunter: ein helles Dessous-Set aus Spitze kombiniert mit hauchdünnen Nylons und High Heels. Ein Look, der mehr zeigte als verhüllte – und sofort für Blitzlichtgewitter sorgte.

Freizügig für Staffel 5
Der freizügige Auftritt ist Teil der Pressetour zur fünften Staffel von „Emily in Paris“. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk setzen Lily Collins und ihre Kolleginnen dabei auf mutige Fashion-Statements. Die Reise führte das Team stilvoll per Zug von Venedig nach Paris – natürlich mit maximalem Glamour-Faktor.

Nach einer Nacht im Orient-Express ist Lilly Collins offenbar nur schnell mal in den Mantel ...
Nach einer Nacht im Orient-Express ist Lilly Collins offenbar nur schnell mal in den Mantel geschlüpft.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Eines ist klar: Lily Collins reist nicht nur mit Stil – sie setzt ihn. Und wenn Paris das Mode-Mekka ist, dann hat Emily gerade wieder bewiesen, warum sie dort zu Hause ist.

