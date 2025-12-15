Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!

Dieser Auftritt ließ selbst Paris kurz den Atem anhalten! Lily Collins (35) sorgte bei ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt für einen echten Wow-Moment – und das fast ohne Kleidung. Unter einem riesigen braunen Mantel trug der „Emily in Paris“-Star nichts außer knapper Spitzenunterwäsche.
Die Schauspielerin wurde am 14. Dezember beim Aussteigen aus dem legendären Orient-Express am Gare d’Austerlitz gesichtet. Der Mantel: offen getragen. Darunter: ein helles Dessous-Set aus Spitze kombiniert mit hauchdünnen Nylons und High Heels. Ein Look, der mehr zeigte als verhüllte – und sofort für Blitzlichtgewitter sorgte.
Freizügig für Staffel 5
Der freizügige Auftritt ist Teil der Pressetour zur fünften Staffel von „Emily in Paris“. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk setzen Lily Collins und ihre Kolleginnen dabei auf mutige Fashion-Statements. Die Reise führte das Team stilvoll per Zug von Venedig nach Paris – natürlich mit maximalem Glamour-Faktor.
Eines ist klar: Lily Collins reist nicht nur mit Stil – sie setzt ihn. Und wenn Paris das Mode-Mekka ist, dann hat Emily gerade wieder bewiesen, warum sie dort zu Hause ist.
Au revoir Paris, ciao Rom!
Nachdem die ersten vier Staffeln der Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ überwiegend in der französischen Hauptstadt spielten, erleben wir die titelgebende Heldin (Lily Collins diesmal mit kurzem Bob) in Staffel 5 in Italien, wo sie für ihre Marketingagentur ein Standbein zwischen Rom und Venedig aufbauen soll – und dann wartet da auch noch der charmante Marcello (Eugenio Franceschini). Abrufbar ab Donnerstag.
