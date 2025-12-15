Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!

Au revoir Paris, ciao Rom!

Nachdem die ersten vier Staffeln der Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ überwiegend in der französischen Hauptstadt spielten, erleben wir die titelgebende Heldin (Lily Collins diesmal mit kurzem Bob) in Staffel 5 in Italien, wo sie für ihre Marketingagentur ein Standbein zwischen Rom und Venedig aufbauen soll – und dann wartet da auch noch der charmante Marcello (Eugenio Franceschini). Abrufbar ab Donnerstag.