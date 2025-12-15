Strom für Österreich: sicher, sauber und nahe

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VERBUND sind rund um die Uhr im Einsatz, für die Versorgungssicherheit: Mit großem Engagement sorgen sie dafür, dass die Energieversorgung zuverlässig bleibt und rund um die Uhr ausreichend Strom zur Verfügung steht. Mehr als 150 VERBUND-Kraftwerke in Österreich erzeugen den Strom, der in Haushalten und Unternehmen ankommt. Wasser, Wind und Sonne erzeugen Strom aus der Natur, vermutlich auch ganz in Ihrer Nähe.