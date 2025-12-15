Strom für Österreich: sicher, sauber und nahe

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VERBUND sind rund um die Uhr im Einsatz, für die Versorgungssicherheit: Mit großem Engagement sorgen sie dafür, dass die Energieversorgung zuverlässig bleibt und rund um die Uhr ausreichend Strom zur Verfügung steht. Mehr als 150 VERBUND-Kraftwerke in Österreich erzeugen den Strom, der in Haushalten und Unternehmen ankommt. Wasser, Wind und Sonne erzeugen Strom aus der Natur, vermutlich auch ganz in Ihrer Nähe.
Damit das so bleibt, denken wir heute schon langfristig voraus: Welche Erzeugungsanlagen müssen gebaut, wo Netze verstärkt und welche Speichermöglichkeiten geschaffen werden, damit kommende Generationen bezahlbar mit sauberem Strom versorgt werden? Die Antworten sind konkrete Maßnahmen und Projekte, die uns helfen, künftig weniger Geld für Energie ins Ausland zu überweisen. 2024 waren es 10 Mrd. Euro, die Österreich für fossile Energie ausgeben musste. In der Energiezukunft, an die wir glauben, wird dieses Geld im eigenen Land Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen.
Speicher für die Versorgungssicherheit
Eine zentrale Rolle spielen Speicher. Wind und Sonne liefern nicht konstant Strom, ihre Erzeugung schwankt je nach Wetter, Tages- und Jahreszeit. Österreich verfügt über leistungsfähige Pumpspeicher, die eine wichtige Rolle für die Versorgungssicherheit spielen. Der größte Stromspeicher Österreichs liegt im Kärntner Maltatal: der Kölnbreinspeicher mit der Kölnbreinsperre – die mit 200 Metern höchste Staumauer Österreichs. Voll gefüllt fasst der Speicher 200 Millionen Kubikmeter Wasser. Aus dieser Wassermenge können rund 580 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Genug, um alle heimischen Haushalte etwa 14 Tage lang mit Strom zu versorgen.
Das ist, was wir unter Versorgungssicherheit verstehen: Strom rund um die Uhr. Dafür brauchen wir Menschen, Kraftwerke und Infrastruktur. Denken Sie daran, wenn das Licht leuchtet.