Wer soll uns 2026 beim Songcontest vertreten?

Die Kandidaten für unsere Teilnahme beim nächsten ESC (Eurovision Songcontest) stehen fest. Am 20. Februar werden sie bei der ORF-Castingshow „Vienna Calling“ gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer Österreich 2026 vertreten wird. Für welchen Act sind Sie?
Aus über 500 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden zwölf Acts ausgewählt, die beim nationalen ESC-Vorentscheid „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ antreten. Zwei Bands und zehn Solo-Künstler aus allen Bundesländern und unterschiedlichsten Genres kämpfen um die Chance, Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 am 16. Mai in Wien zu vertreten.
Die Live-Show findet am 20. Februar um 20:15 Uhr in ORF 1 statt und wird von Alice Tumler und Cesár Sampson moderiert. Erstmals seit 2016 entscheidet dabei nicht nur eine Jury, sondern auch das Publikum per Abstimmung, wer Österreich beim ESC vertreten soll. Die Beiträge reichen von Pop, Rock und Balladen bis hin zu Dialekt-, Latin- und mehrsprachigen Songs – mit sehr persönlichen Geschichten und starken Botschaften.
Jetzt sind Sie gefragt:
Stimmen Sie mit ab und wählen Sie Ihren Wunschkandidaten, der Österreich beim ESC 2026 repräsentieren soll!
Mit welchem Act schätzen Sie unsere Chancen am größten ein? Welche Kandidaten überzeugen Sie besonders? Welcher Künstler fehlt Ihnen auf der Liste? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.