Stimmen Sie ab!

Wer soll uns 2026 beim Songcontest vertreten?

Forum
15.12.2025 14:00
Die Teilnehmer für den ESC-Vorentscheid stehen fest.
Die Kandidaten für unsere Teilnahme beim nächsten ESC (Eurovision Songcontest) stehen fest. Am 20. Februar werden sie bei der ORF-Castingshow „Vienna Calling“ gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer Österreich 2026 vertreten wird. Für welchen Act sind Sie?

Aus über 500 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden zwölf Acts ausgewählt, die beim nationalen ESC-Vorentscheid „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ antreten. Zwei Bands und zehn Solo-Künstler aus allen Bundesländern und unterschiedlichsten Genres kämpfen um die Chance, Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 am 16. Mai in Wien zu vertreten.

Die Live-Show findet am 20. Februar um 20:15 Uhr in ORF 1 statt und wird von Alice Tumler und Cesár Sampson moderiert. Erstmals seit 2016 entscheidet dabei nicht nur eine Jury, sondern auch das Publikum per Abstimmung, wer Österreich beim ESC vertreten soll. Die Beiträge reichen von Pop, Rock und Balladen bis hin zu Dialekt-, Latin- und mehrsprachigen Songs – mit sehr persönlichen Geschichten und starken Botschaften.

Jetzt sind Sie gefragt:
Stimmen Sie mit ab und wählen Sie Ihren Wunschkandidaten, der Österreich beim ESC 2026 repräsentieren soll!

Mit welchem Act schätzen Sie unsere Chancen am größten ein? Welche Kandidaten überzeugen Sie besonders? Welcher Künstler fehlt Ihnen auf der Liste? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Ähnliche Themen
ÖsterreichWien
ORF
Eurovision Song Contest
Castingshow
