Wer soll uns 2026 beim Songcontest vertreten?

Die Live-Show findet am 20. Februar um 20:15 Uhr in ORF 1 statt und wird von Alice Tumler und Cesár Sampson moderiert. Erstmals seit 2016 entscheidet dabei nicht nur eine Jury, sondern auch das Publikum per Abstimmung, wer Österreich beim ESC vertreten soll. Die Beiträge reichen von Pop, Rock und Balladen bis hin zu Dialekt-, Latin- und mehrsprachigen Songs – mit sehr persönlichen Geschichten und starken Botschaften.