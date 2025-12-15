Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Kicker betroffen

Genk zieht Reißleine! Ex-Austria-Trainer entlassen

Fußball International
15.12.2025 14:01
Thorsten Fink muss den Trainersessel in Genk räumen.
Thorsten Fink muss den Trainersessel in Genk räumen.(Bild: AFP/APA/Belga/Tom Goyvaerts)

Die beiden österreichischen Profis Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bekommen bei KRC Genk einen neuen Trainer. Ein ehemaliger Austria-Trainer musste nämlich seinen Hut nehmen. 

0 Kommentare

Der belgische Fußball-Erstligist gab am Montag die Trennung von Thorsten Fink bekannt.

Thorsten Fink
Thorsten Fink(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

Der 58-jährige Deutsche, von Sommer 2015 bis Februar 2018 Trainer von Austria Wien, musste nach eineinhalb Jahren aufgrund mangelnder Erfolge gehen. Genk liegt nach 14 Runden 18 Punkte hinter Tabellenführer Union St. Gilloise auf Platz sieben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
191.586 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.874 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.603 mal gelesen
Mehr Fußball International
ÖFB-Kicker betroffen
Genk zieht Reißleine! Ex-Austria-Trainer entlassen
Urbig jetzt gefordert
Muskelfaserriss! Bayern bestätigt Neuer-Verletzung
Spekulationen vertagt
Real lockert „Schlinge um den Hals“ von Alonso
Engländer toben
„Armselig!“ Horror-Foul sorgt für Aufregung!
Schulter verletzt
Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf