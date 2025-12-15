Genk zieht Reißleine! Ex-Austria-Trainer entlassen

Darts-Welt verliert zwei Legenden nach der WM
Die beiden österreichischen Profis Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bekommen bei KRC Genk einen neuen Trainer. Ein ehemaliger Austria-Trainer musste nämlich seinen Hut nehmen.
Der belgische Fußball-Erstligist gab am Montag die Trennung von Thorsten Fink bekannt.
Der 58-jährige Deutsche, von Sommer 2015 bis Februar 2018 Trainer von Austria Wien, musste nach eineinhalb Jahren aufgrund mangelnder Erfolge gehen. Genk liegt nach 14 Runden 18 Punkte hinter Tabellenführer Union St. Gilloise auf Platz sieben.
