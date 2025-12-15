Mariah Carey singt bei Eröffnung der Winterspiele

Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Die Eröffnungszeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d‘Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol. Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.