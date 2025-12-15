EZB: Schaden durch Zahlungsbetrug steigt

Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ist die seit 2020 vorgeschriebene sogenannte starke Kundenauthentifizierung (SCA) zwar weiter wirksam gegen die Betrugsarten, für die sie eingeführt worden sei. Allerdings gelte die SCA-Pflicht außerhalb des Euroraums nicht. Dieser Umstand macht sich auch bei Kartenzahlungen in Ländern ohne Euro bemerkbar. Dort gab es 17 Mal mehr Fälle von Betrug als im Euroraum, heißt es in einem aktuellen Bericht der beiden Institutionen.