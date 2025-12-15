Finaler Poker um Höhe des Freibetrags für Senioren

Pensionistenverband will maximal 1000 Euro

Noch zu berechnen und zu besprechen sei laut den roten Vertretern aber die konkrete Ausgestaltung sowie die Höhe des Freibetrags. Die vom Seniorenbund genannte Größenordnung von 2000 Euro pro Monat erscheine „angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und budgetären Lage deutlich zu hoch und stößt mit Gewissheit an die Grenzen der Finanzierbarkeit“, gibt man beim Verband zu bedenken. Mindestens 500 und aber maximal 1.000 Euro schweben Gerstorfer und Co. vielmehr vor.