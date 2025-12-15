Vorteilswelt
Diagnose im Vorjahr

Cliff Richard enthüllt Kampf gegen Prostata-Krebs

Society International
15.12.2025 14:52
Cliff Richard konnte erfolgreich gegen Prostata-Krebs behandelt werden.
Cliff Richard konnte erfolgreich gegen Prostata-Krebs behandelt werden.

Der britische Popstar Cliff Richard („The Young Ones“, „Summer Holiday“) ist im vergangenen Jahr wegen Prostata-Krebs behandelt worden. Die Erkrankung sei im Zuge einer Untersuchung kurz vor einer Tournee entdeckt worden, sagte der 85-Jährige in der Sendung „Good Morning Britain“.

Die Behandlung war demnach erfolgreich, „im Moment“ sei der Krebs verschwunden, sagte Richard. Ob der Krebs wieder zurückkomme, wisse er nicht, solche Dinge könne man nicht vorhersagen.

In dem Fernsehinterview sprach sich Richard auch für Vorsorgeuntersuchungen aus. „Wir alle verdienen die gleiche Möglichkeit, einen Test zu bekommen und dann sehr früh mit Behandlungen zu beginnen.“ Derzeit gibt es im Vereinigten Königreich kein nationales Screening-Programm für Prostata-Krebs, etwa wegen Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests.

Ein nationales Komitee gab im November Empfehlungen für ein gezieltes Screening von Männern mit einer bestimmten Genmutation ab und sprach sich gegen eine routinemäßige Vorsorge für die große Mehrheit aus. Der BBC zufolge ist Prostata-Krebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Großbritannien.

