„Perfekter Ort“

Darts-Welt verliert zwei Legenden nach der WM

Sport-Mix
15.12.2025 14:03
Der „Master of Ceremonies“ John McDonald hört nach der WM auf.
Der „Master of Ceremonies“ John McDonald hört nach der WM auf.(Bild: Krone KREATIV/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved, zVg)

Eine Ära geht zu Ende! Der professionelle Dartsport verliert zwei seiner prägendsten Stimmen. Zeremonienmeister John McDonald und Caller George Noble werden nach der Darts-WM 2026 ihre Karrieren beenden.

McDonald, seit 2007 die unverkennbare Stimme bei allen großen PDC-Events, kündigte seinen Abschied mit bewegenden Worten an. „Ich habe nun zwei Jahrzehnte mit der PDC zusammengearbeitet und jeden Moment davon geliebt. Aber jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mein Mikrofon an den Nagel zu hängen“, erklärte der 65-Jährige. Das WM-Finale 2026 sei für ihn „der perfekte Ort, um aufzuhören – beim Höhepunkt des größten Events, das dieser Sport je gesehen hat“.

Dass der Abschied näher rückt, wurde den Fans zuletzt bereits sichtbar vor Augen geführt. Zum Start des zweiten WM-Tages im legendären Alexandra Palace eröffnete nicht wie gewohnt McDonald die Nachmittagssession, sondern Lewis Jones. Für viele Zuschauer sorgte das zunächst für Verwunderung.

Jones als neuer „Master of Ceremonies“
Aber Jones wird man nun noch öfters im TV sehen. Er ist erst seit kurzer Zeit als Zeremonienmeister für die PDC im Einsatz und kam über das „Modus Sports Management“ zum Dartsport. Seine ersten Schritte als „Master of Ceremonies“ machte er bei den UK Open, seinen bislang größten Auftritt hatte er im vergangenen November beim Grand Slam of Darts, als er bereits einmal für den abwesenden McDonald eingesprungen war. Wie sich McDonald und Jones die Sessions bei der laufenden WM aufteilen, ist offiziell nicht kommuniziert worden. Dass Jones nun auch auf der größten Darts-Bühne der Welt zum Einsatz kommt, gilt als klares Signal. Die PDC ist auf der Suche nach einem Nachfolger und alles deutet darauf hin, dass Jones für künftige Turniere in Großbritannien als neuer „Master of Ceremonies“ aufgebaut wird.

Auch Caller Noble hört auf
Neben McDonald verabschiedet sich mit George Noble ein weiterer Fixpunkt des Dartsports. Der Engländer mit dem Spitznamen „The Puppy“ prägte über Jahrzehnte hinweg das Bild am Oche, zunächst bei der BDO, später fast 20 Jahre lang bei der PDC. „Ich habe über drei Jahrzehnte mein Leben diesem Sport gewidmet. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mich aus dem Schiedsrichteramt zurückzuziehen“, erklärte der 56-Jährige.

Ganz überraschend kommt auch Nobles Entscheidung nicht. Bereits im Mai hatte er in einem TV-Interview angedeutet, dass die Saison 2025 seine letzte sein werde. Der Abschied des legendären Duos reiht sich in eine größere Zäsur ein. Schon 2024 hatten mit Russ „The Voice“ Bray und Paul Hinks zwei weitere langjährige Caller der PDC aufgehört.

Spätestens nach der WM 2026 beginnt für den Dartsport damit nicht nur sportlich, sondern auch akustisch eine neue Zeitrechnung.

Lesen Sie auch:
Mensur Suljovic will bei der Darts-WM aufzeigen.
Alle jagen Littler
Mensur Suljovic startet am Montag in die Darts-WM
10.12.2025
Mensur im Studio-Talk
Suljovic zur WM: „Littler wäre ein Riesenerfolg“
10.12.2025

Aus österreichischer Sicht heißt es heute übrigens Daumen drücken: Ab 15:40 Uhr trifft Mensur Suljović in seiner Erstrundenpartie auf den Kanadier David Cameron.

Porträt von krone Sport
krone Sport
