Darts-Welt verliert zwei Legenden nach der WM

Jones als neuer „Master of Ceremonies“

Aber Jones wird man nun noch öfters im TV sehen. Er ist erst seit kurzer Zeit als Zeremonienmeister für die PDC im Einsatz und kam über das „Modus Sports Management“ zum Dartsport. Seine ersten Schritte als „Master of Ceremonies“ machte er bei den UK Open, seinen bislang größten Auftritt hatte er im vergangenen November beim Grand Slam of Darts, als er bereits einmal für den abwesenden McDonald eingesprungen war. Wie sich McDonald und Jones die Sessions bei der laufenden WM aufteilen, ist offiziell nicht kommuniziert worden. Dass Jones nun auch auf der größten Darts-Bühne der Welt zum Einsatz kommt, gilt als klares Signal. Die PDC ist auf der Suche nach einem Nachfolger und alles deutet darauf hin, dass Jones für künftige Turniere in Großbritannien als neuer „Master of Ceremonies“ aufgebaut wird.