Ins Schleudern geraten: Drei Verletzte bei Crash

Auf Gegenfahrbahn geraten

In weiterer Folge geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Auto des entgegenkommenden 34-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl beide Lenker als auch der Beifahrer (34) im Fahrzeug des 34-Jährigen. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.