Ins Schleudern geraten: Drei Verletzte bei Crash

Folgenschwerer Unfall auf der Sparchner Straße im Gemeindegebiet von Kufstein am Sonntag! Ein Einheimischer (20) geriet mit dem Pkw ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto eines 34-Jährigen. Der Zusammenstoß forderte drei Verletzte.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 20.15 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit dem Pkw von Ebbs kommend in Richtung Kufstein. „In einer lang gezogenen Rechtskurve auf der Sparchner Straße kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache ins Schleudern“, heißt es von der Polizei.
Auf Gegenfahrbahn geraten
In weiterer Folge geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Auto des entgegenkommenden 34-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl beide Lenker als auch der Beifahrer (34) im Fahrzeug des 34-Jährigen. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Im Einsatz standen neben zwei Polizeistreifen noch zwei Rettungswagen, zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein sowie zwei Abschleppfahrzeuge.
