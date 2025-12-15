Benzin-Attacke auf Fitnessstudio: Mann gefasst

Mitten in der Nacht auf Samstag hat ein Mann in Wien-Donaustadt für einen Großeinsatz gesorgt: Er soll versucht haben, ein Fitnessstudio mit Benzin in Brand zu setzen. Der 24-Jährige wurde wenige Stunden später festgenommen.
Gegen 2.30 Uhr schlug der Tatverdächtige laut Polizei die Glasfront des Fitnesscenters mit einem Hammer und Tritten ein. Anschließend goss er Benzin aus einem Kanister in den Geschäftsraum und zündete den Raum einfach an. Securitys reagierten rasch, löschten den Brand und konnten den mutmaßlichen Täter noch fotografieren, bevor er wieder flüchtete.
Kein Unbekannter
Die kurz darauf alarmierten Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 24-Jährigen handelt, der Kunde des Fitnessstudios war und dort in der Vergangenheit bereits mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst hatte.
Von der WEGA festgenommen
Mit Unterstützung der WEGA wurde der Verdächtige in einem nahegelegenen Hotel schließlich festgenommen. Der mutmaßlich verwendete Hammer wurde bei ihm sichergestellt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.
