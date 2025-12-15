Benzin-Attacke auf Fitnessstudio: Mann gefasst

Von der WEGA festgenommen

Mit Unterstützung der WEGA wurde der Verdächtige in einem nahegelegenen Hotel schließlich festgenommen. Der mutmaßlich verwendete Hammer wurde bei ihm sichergestellt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.