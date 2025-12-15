Zwischen Tatkraft, Zweifel und Mitgefühl

Diese Woche bringt zwar weiterhin Antrieb und Zielorientierung, fühlt sich aber gleichzeitig unsicher und gebremst an, sagt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter im Talk. Der Mars im Steinbock gibt Fokus, doch Spannungen zu Saturn und Neptun sorgen für Zweifel und Unklarheit – wie ein schneller Wagen auf glattem Untergrund. Positiv wirkt eine herzliche, mitfühlende Stimmung, die Miteinander und Achtsamkeit stärkt, passend zur Vorweihnachtszeit. Der Rat lautet daher: Tempo herausnehmen, ehrlich und freundlich bleiben, Pausen einlegen und wichtige Entscheidungen besser noch vertagen. Das ganze Interview sehen Sie oben!