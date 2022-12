Für Flüchtlingszäune gibt es Beifall aus OÖ

Großunterkunft in Traun wäre Bundessache

Und was sagt der Integrationslandesrat zur Idee des Bundes, in Traun 100 Asylwerber einzuquartieren? Dabei handle es sich um eine geplante Bundesunterkunft in der alleinigen Zuständigkeit der Bundesbetreuungsagentur, lässt er mitteilen. Die aktuelle Diskussion zeige einmal mehr, dass es dringend Maßnahmen zum Stopp der illegalen Migration brauche. Auf einer Pressekonferenz präsentierte Hattmannsdorfer am Freitag das Integrationsbudget des Landes für 2023: „Oberösterreich investiert nächstes Jahr 10,3 Millionen Euro im Integrationsbereich: Jeder zweite Euro fließt in das Erlernen der deutschen Sprache!“